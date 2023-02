Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

66822 Lebach (ots)

Am Dienstag, dem 07.02.2023, gegen 15:19 Uhr, kam es in Lebach, Im Kaumet, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 74-jährige aus Lebach befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Kaumet, aus Richtung Saarbrücker Straße kommend, in Fahrtrichtung Saarlouiser Straße. Ein 87-jähriger Fußgänger aus Lebach befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner 83-jährigen Ehefrau, die in einem Rollstuhl saß, vor dem Anwesen Im Kaumet 16 auf der Fahrbahn in selbiger Fahrtrichtung. Die Pkw Fahrerin nahm vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne die beiden Personen nicht wahr, so dass es in der Folge zur Kollision mit diesen kam. Durch den Aufprall wurden beide Personen nach vorne geschleudert und kamen auf der Fahrbahn bzw. Gehweg zum Liegen. Dabei wurden beide schwer verletzt und anschließend in Krankenhäuser verbracht, in denen sie später verstarben. Die Pkw Fahrerin wurde durch den Anstoß nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand im Frontbereich Sachschaden. Zur Ermittlung der genauen Ursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Straße wurde bis Ende der Unfallaufnahme (18:30 Uhr) gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell