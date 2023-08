Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar-Hörnle: 27-Jähriger von Männern verprügelt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen zwei Männer, die am Dienstag (22.08.2023) gegen 19.00 Uhr in der Dreibronnenstraße im Staddteil Hörnle in Marbach am Neckar einen 27-Jährigen verprügelt haben sollen. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen sollen die beiden Täter im Bereich der Wohnanschrift des 27-Jährigen auf diesen gewartet haben und seien dann wohl auf ihn losgegangen. Im Zuge der Körperverletzung sollen die Männer auch das hochwertige Handy des Opfers an sich genommen haben. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die nur noch das verletzte Opfer vor Ort antreffen konnte. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter dürften mit einem schwarzen PKW der Marke Chevrolet die Flucht ergriffen haben. Täter und Opfer sind sich mutmaßlich bekannt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

