POL-LB: Markgröningen: Polizei setzt Drohne beim Festzug des Schäferlaufs ein

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (23.08.2023) gegen 14:15 Uhr in der Vischerstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 36-jährige VW-Lenkerin befuhr die Vischerstraße in Richtung Hindenburgstraße. Im Einmündungsbereich soll ihr aus der Hindenburgstraße kommend ein bislang unbekannter Lenker eines Van ...

mehr