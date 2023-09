Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Unbekannter tritt drohend auf

Bahnhof Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße/Wilhelmstraße;

Tatzeit: 05.09.2023, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr;

Bedroht gesehen haben sich am Dienstag in Bahnhof Reken mehrere Passanten durch einen Unbekannten. Zu dem ersten Vorfall kam es gegen 14.00 Uhr am Busbahnhof an der Bahnhofstraße. Dort sprach der Mann zwei Jugendliche in aggressiver Weise an und unterstrich sein Auftreten durch Bewegungen mit einem messerartigen Gegenstand, ehe er sich entfernte. Gegen 14.30 Uhr ging der Tatverdächtige in der Wilhelmstraße unvermittelt verbal einen Mann an. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten und sich anschließend entfernt. Später am gleichen Nachmittag stellte der Geschädigte fest, dass sein dort geparktes Auto Kratzer im Lack aufwies. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, von schlanker Statur, bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer langen braunen Hose, Schuhen der Marke Adidas und einer Baseballmütze, vermutlich in der Farbe Braun; er führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell