Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mit Motorrad von der Straße abgekommen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Allee;

Unfallzeit: 05.09.2023, 18.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Rhede. Der 20-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die Büngerner Allee in Richtung Bocholt. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Bocholter in einer Linkskurve vor der Einmündung zur Straße Hürne ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. (to)

