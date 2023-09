Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Aufbruch scheitert

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 05.09.2023, 02.50 Uhr;

Einen Zigarettenautomaten aufhebeln wollten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bahnhof Reken. Die Täter gelangten jedoch nicht ans Innere des Geräts. Der Automat steht an der Bahnhofstraße neben dem Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell