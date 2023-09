Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Entgegenkommenden nicht gesehen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Landesstraße 608 / Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 04.09.2023, 23.00 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie zwei stark beschädigte Autos sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Gescher ereignet hat. Ein 68 Jahre alter Gescheraner wollte von der Landesstraße 608 aus Richtung Stadtlohn kommend nach links in die Stadtlohner Straße in Richtung Gescher abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 22-Jährigen. Der ebenfalls aus Gescher kommende Autofahrer hatte die Landesstraße in entgegengesetzter Richtung befahren. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell