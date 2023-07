LPI-G: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht!

Gera (ots) - Die Polizei Gera bittet um Hinweise zum Verbleib der 13-jährigen Ussna Ahmadi. Das Mädchen wurde am 15.07.2023 um 08:00 Uhr letztmalig in der Maler-Fischer-Straße in Gera gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,45 m groß, schlanke Statur - lange, gerade schwarze Haare - Bekleidung: ...

