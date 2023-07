Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Türen des Kinos beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 13.07.2023 im Zeitraum von 11:30-16:00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter zwei Fluchttüren des Kinos am Teichplan mit schwarzen und weißem Eddingstift und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei leitete dazu ein Ermittlungen ein. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 03447 / 471-0 mit der Bezugsnummer 0181716/23 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell