POL-BOR: Vreden - Alkoholisierter Radfahrer stürzt gegen Auto

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Molkereihof; Tatzeit: zwischen 02.09.2023, 12.00 Uhr, und 04.09.2023, 07.30 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Wochenende Glaselemente einer Geschäftsfassade in Rhede. Der Tatort liegt an der Straße Molkereihof. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to) Kontakt für ...

mehr