Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Bargeld erbeutet

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Im Garbrock;

Tatzeit: zwischen 02.09.2023, 05.00 Uhr, und 04.09.2023, 07.10 Uhr;

Bargeld haben Unbekannte in Ahaus-Ottenstein aus einem Betrieb entwendet. Die Täter sind am vergangenen Wochenende in die Räume an der Straße Im Garbrock eingedrungen. Sie entwendeten eine Geldkassette. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell