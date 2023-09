Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brand in Gaststättengebäude

Vreden (ots)

Ort: Vreden, Up de Hacke;

Feststellzeit: 03.09.23, ca. 08.00 Uhr;

Am Sonntagmorgen wurde ein Spaziergänger gegen 08.00 Uhr auf dichten Qualm aufmerksam, der aus dem Obergeschoss eines zweigeschossigen Gebäudes an der Straße Up de Hacke quoll. In Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Diskothek, im Obergeschoss unter anderem ein Büroraum, in dem der Brand ausgebrochen war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Nach dem derzeitigen Stand ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die mögliche Tatzeit liegt zwischen 05.30 Uhr und 08.00 Uhr. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell