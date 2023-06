Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Bei Kollision leicht verletzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Zum Lünsberg;

Unfallzeit: 01.06.2023, 16.40 Uhr;

Beim Abbiegen ist ein Autofahrer am Donnerstag in Velen-Ramsdorf mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der 47-Jährige befuhr gegen 16.40 Uhr die Straße Zum Lünsberg aus Richtung Ramsdorf kommend. Als der Velener nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, übersah er das Auto einer 27-Jährigen aus Stadtlohn: Diese hatte die Straße Zum Lünsberg in Richtung Ramsdorf befahren. Die beiden Unfallbeteiligten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus, ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell