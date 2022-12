Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Nufringen: Gartenhaus abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen kurz vor 20:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da in der Blumenstraße in Nufringen ein Feuer gemeldet wurde. Ein Gartenhaus, in welchem diverse Gartengeräte gelagert waren, stand in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Gärtringen und Nufringen waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften am Einsatzort und löschten das Feuer. Der entstandene Sachschaden sowie die Brandursache sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell