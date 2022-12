Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag gegen kurz vor 23:30 Uhr in ein Ladengeschäft in der Straße "Auf Hart" in Markgröningen ein. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug der Täter eine Fensterscheibe ein und verschafft sich so Zutritt in die Verkaufsfläche. Im Kassenbereich des Einkaufsmarktes entwendete der Täter Zigarettenschachteln und mutmaßlich weitere noch unbekannte Artikel. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Höhe des Diebesgutes sowie die entstandene Schadenshöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell