Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schule Ziel von Einbrechern

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Am Berkelsee;

Feststellzeit: 03.09.2023, ca. 06.30 Uhr;

Ein Unterrichtsraum der St.-Felicitas-Schule an der Straße Am Berkelsee war am Wochenende das Ziel von Einbrechern - leider nicht um Sinnvolles zu lernen, sondern um den Raum nach Diebesgut zu durchsuchen. Der oder die Täter hatten dazu eine Scheibe eingeworfen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell