POL-GI: Friedberg - Bauernheim: Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall

Heute Nachmittag um 13.30 Uhr verunglückte auf der Kreisstraße 171 bei Bauernheim ein Motorradfahrer samt Sozius. Der 70-jährige Fahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein 15-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der in Friedberg lebende Motorradfahrer auf der Kreisstraße 171 in Richtung Bauernheim fuhr. Trotz Gegenverkehrs soll er ein Überholvorgang durchgeführt haben. Bei dem anschließenden Ausweichmanöver kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, worauf Fahrer und der ebenfalls aus Friedberg stammende Mitfahrer von der Maschine geschleudert wurden. Reanimationsmaßnahmen durch eine Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt bei dem Fahrer blieben erfolglos, er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber flog den leicht verletzten Mitfahrer in eine Frankfurter Klinik. Die Polizei Friedberg bittet weitere Unfallzeugen sich unter Tel.: (06031) 6010 zu melden.

