POL-GI: Vermisster 79-Jähriger ist zurück

Gießen (ots) - Die 69jährige Frau Sommerlad aus Gießen ist wieder zu Hause. Sie wurde am späten Nachmittag von Passanten in der Gießener Bahnhofstraße angetroffen. Die Polizei bracht die Dame dann zurück zu ihrer Familie. Die Suchmaßnahmen der Polizei werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ...

