POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kraftradfahrer

Ostseebad Binz (ots) - Am 18.06.2023, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Binz auf Rügen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein aus Richtung Bahnhofstraße kommender 79-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Hyundai übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr der Proraer Chaussee einen sich im Kreisverkehr auf der Fahrradspur befindlichen 73-jährigen ...

mehr