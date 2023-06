Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abgelenkt durch das Handy

Wolgast (LK Vorpommern-Greifswald) (ots)

Am frühen Sonntagabend, dem 18.06.2023, ereignete sich auf der Bundesstraße 111 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Kenianerin und ihre 5-jährige Tochter leichtverletzt wurden. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 34-Jährige kurz nach 19 Uhr die Bundesstraße von Koserow in Richtung Wolgast, als sie offenbar infolge der Nutzung ihres Smartphones die Kontrolle über ihren Pkw Citroen verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Fahrzeug überschlug. Nachdem der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand kam, konnten Mutter und Kind selbstständig aus dem Fahrzeug klettern, bevor Rettungskräfte am Unfallort eintrafen und beide zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Greifswald fuhren. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die B 111 für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, dass Ablenkung im Straßenverkehr schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Alle 46 Minuten stellte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr einen Handyverstoß fest. Dabei dürfte das Dunkelfeld deutlich höher sein. Ablenkung zählt mit zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr und ist deshalb in der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei besonders im Fokus. Auch nur ein kurzer Blick aufs Handy kann lebensgefährlich sein. Insofern appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Handy weg vom Steuer - ein Like fürs Leben (Verkehrspräventionskampagne der Landespolizei MV "Fahren.Ankommen.LEBEN!"). Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell