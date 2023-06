POL-NB: E-Biker stürzt in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und verletzt sich dabei im Gesicht.

Insel Rügen (ots) - Auf der L29 in der Ortschaft Poseritz kam es am 17.06.2023 gegen 18:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. An der Einmündung Stralsunder Straße in Poseritz bog die 18-Jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW Golf auf die L29 nach links in Richtung Garz ab. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen deutschen Kradfahrer. Es kam zum ...

mehr