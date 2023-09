Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krommert - Pedelecfahrerin übersehen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede-Krommert, Brünener Straße;

Unfallzeit: 04.09.2023, 13.45 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat sich am Montag bei einem Unfall in Rhede-Krommert schwere Verletzungen zugezogen. Dazu war es gegen 13.45 Uhr auf der Brünener Straße gekommen: Ein 64-Jähriger aus Rhede wollte aus einer Einfahrt nach links in die Straße einbiegen. Dabei touchierte er die von rechts kommende 75-Jährige: Die Raesfelderin hatte den einseitig an die Straße grenzenden Geh- und Radweg befahren. Der Autofahrer gab an, die Frau aufgrund der Sonneneinstrahlung und der A-Säule des PKW nicht gesehen zu haben. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell