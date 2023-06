POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrsunfall auf Discounter-Parkplatz

Bad Segeberg (ots) - In der um 08:51 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung "Tornesch - Wohnungseinbruch im Pracherdamm" war ein Fehler in der Örtlichkeit enthalten aufgrunddessen die Meldung aus dem Presseportal gelöscht wurde. Im Pracherdamm in Uetersen (NICHT Tornesch) ist es am gestrigen Montagvormittag (19.06.2023) zwischen Heidredder und "Am Steinberg" zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte ...

mehr