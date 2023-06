POL-SE: Uetersen - Wohnungseinbruch im Pracherdamm

Bad Segeberg (ots) - In der Panjestraße in Elmshorn ist es in der vergangenen Nacht (20.06.2023) zu einer räuberischen Erpressung in einer Spielhalle gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter um 03:20 Uhr die Spielhalle und drohte unter Vorhalt eines Schusswaffen ähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte packte daraufhin mehrere hundert Euro Bargeld in einen ...

