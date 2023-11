POL-PDLU: Römerberg - Unfall mit verletzter Fußgängerin und Hund

Böhl-Iggelheim (ots) - Am gestrigen Mittag, zwischen 13:00 Uhr und 14:35 Uhr, wurde ein in der Friedenstraße am Gehwegrand abgeschlossener E-Scooter durch Unbekannte entwendet. Hinweise zu dem Tatgeschehen bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 495-4209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de ...

