POL-PDLU: Diebstahl PKW

In der Nacht von Dienstag (21.11.) auf Mittwoch (22.11.) wurde im Pfalzring ein weißer Toyota entwendet. Derzeit besteht der Verdacht, dass von den bislang unbekannten Tätern ein technisches Gerät zur Umgehung des "keyless go" - Systems bei der Tatausführung genutzt wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 45.000 Euro. Hinweise zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Personen in der Nacht im Bereich des Pfalzrings bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Mit Hilfe von sogenannten Keyless Go-Systemen erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet. Leider sind schlüssellose Zugangssysteme auch sicherheitsanfällig: Diebe nutzen die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich unberechtigt Zugang zum Auto zu verschaffen. Sie verwenden dazu Funkstreckenverlängerungen, mit denen die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgefangen und durch den Aufbau einer Relaystation verlängert wird. Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort ist. Weitere Hinweise finden Sie unter: https://s.rlp.de/jHE9d

