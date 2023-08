LPI-J: Aufgefahren

Jena (ots) - Fahrradteile im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendeten Unbekannte aus einem Keller in der Helene-Holzmann-Straße. Wie der Eigentümer am Mittwoch feststellte, öffneten Unbekannte gewaltsam seine Kellertür. Diese entwendeten sodann Fahrradteile sowie Werkzeug. Der Tatzeitraum kann zwischen Samstagmittag und Mittwochabend eingegrenzt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

