Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Keller und Pkw

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch gegen 5.30 Uhr Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Rubensstraße in Meppen. Sie durchsuchten einen Kellerraum, machten jedoch ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute. In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter, ebenfalls in der Rubensstraße. Zugang zu einem Audi. Sie entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

