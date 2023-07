Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Zeugen gesucht

Langen (ots)

In der Nacht zum 11. Juli kam es auf der Legericher Straße in Langen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war der Fahrer eines Audi gegen 3 Uhr in Richtung Lengerich unterwegs. Dabei geriet ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrbahnseite, sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Audi von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

