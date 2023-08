Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Mal besser zu Fuß gegangen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Beamte der Polizei Saale-Holzland stellten am Mittwochabend bzw. Donnerstagfrüh zwei Radfahrer, welche im Nachhinein betrachtet, besser hätten laufen sollen. Kurz vor 23 Uhr erging die Mitteilung, dass kurz vor der Ortslage Seitenroda ein Radfahrer mit auffälliger Fahrweise aber dafür ohne Beleuchtung unterwegs sei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige mit 1,61 Promille absolut fahruntauglich war. Knapp zwei Stunden später berichteten Zeugen, dass aus Richtung Rauda in Richtung Hartmannsdorf ein Radfahrer unterwegs sei, welcher die gesamte Fahrbahnbreite benötige. Auch hier schlug der Atemalkoholtest bei der Kontrolle an. Der 68-Jährige beatmete das Gerät mit fast 1,8 Promille. In beiden Fällen war die Fahrt in ein Krankenhaus zwecks Blutentnahme der Anzeige inklusive.

