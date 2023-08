Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Musik ließ sich streiten

Jena (ots)

Über abgespielte Musik auf einem Spielplatz in der Max-Steenbeck-Straße gerieten drei Männer am Mittwochabend in Streit. Während sich der 30- und 16-Jährige bereits auf dem Spielplatz befanden und Musik hörten, kam ein Unbekannter vorbei. Diesem gefiel die abgespielte Musik nicht, weshalb er die zwei anderen aufforderte die Musik leiser zu machen. Dem kamen diese jedoch nicht nach. In der weiteren Folge stieß der Unbekannte die beiden, sodass diese zu Fall kamen. Aufgrund herumliegenden Glasscherben erlitt der 30-Jährige in Folge des Sturzes Schnittverletzungen an den Händen. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte in Richtung Rudolstädter Straße. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

