Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungen nach Brand unbewohnbar - Polizei ermittelt zur Brandursache - Monheim am Rhein - 2304068

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (25. April 2023) kam es im Berliner Viertel in Monheim am Rhein zu einem größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 20:05 Uhr wurde die Polizei von der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein über den Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz informiert. Als die Polizeibeamten wenig später am Brandort eintrafen, stand eine Erdgeschoss-Wohnung des Acht-Parteien-Hauses bereits in Vollbrand. Zudem waren drei weitere Wohnungen von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Feuerwehr hatte das Haus bereits evakuiert und war mit den Löscharbeiten zugange. Nachdem diese abgeschlossen waren, übernahm die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache - diese ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor noch völlig unklar.

Derweil wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner wurden seitens der Stadt Monheim am Rhein vorübergehend in einer Notunterkunft untergebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern nach wie vor an. Hierzu soll nach dem derzeitigen Stand der Sachlage auch ein externer Brandsachverständiger eingeschaltet werden.

