POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert / Wülfrath / Ratingen - 2304066

Wülfrath

Ratingen - 2304066

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

In der Zeit von Mittwochmorgen, 19. April 2023, bis Donnerstagmittag, 20. April 2023, kam es auf der Straße Steinbrink in Velbert-Nierenhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich bedingt durch einen Schwerlasttransport wurden auf dem Gehweg verlegte Steine beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Am Montagmittag, 24. April 2023, ist es in Wülfrath auf der Liegnitzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Halter eines grauen Hyundai i30 gab an, sein Fahrzeug bereits am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt zu haben. Am Folgetag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, gegen 12:00 Uhr, einen weißen Lkw, welcher beim Rückwärtsfahren vermutlich den Hyundai beschädigte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrzeugführer anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Lkw soll keinen Aufdruck und ein Kennzeichen mit Wuppertaler Städtekennung (W-) gehabt haben. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an dem Hyundai auf circa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Freitagmorgen, 21. April 2023, kam es auf der Straße Am Westbahnhof in Ratingen-Tiefenbroich zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Fahrerin eines schwarzen VW Polo befuhr diese gegen 07:10 Uhr die Straße Am Westbahnhof in südlicher Richtung. Als ihr ein Lkw entgegenkam, wich sie, in Höhe der Hausnummer 31, nach rechts aus. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte sie einen frischen Unfallschaden am Kotflügel fest, welcher augenscheinlich von einem Zusammenstoß stammt. Die Fahrzeugführerin gab an, einen Verkehrsunfall nicht bemerkt zu haben, geht jedoch nach eigenen Angaben davon aus, dass der Schaden nur in der betreffenden Situation entstanden sein kann. An der Unfallörtlichkeit konnte kein Fahrzeug mit einem korrespondierenden Schadensbild festgestellt werden. Bei dem beschädigten Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand geparkt gewesen sein muss, könnte es sich um ein Fahrzeug mit roter Lackierung handeln.

Die Polizei schätzt den an dem VW Polo entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

