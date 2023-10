Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Radfahrer

Sömmerda (ots)

Am Wochenende musste die Sömmerdaer Polizei gleich zwei Radfahrer aus dem Verkehr ziehen. Den Anfang machte am Freitag gegen 21:00 Uhr in Tunzenhausen ein 37 Jahre alter Mann, welcher in Schlangenlinien die Straße befuhr. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Ein 20 Jahre alter Mann wiederum sollte am Sonntagmorgen in Sömmerda auf seinem Fahrrad kontrolliert werden, da er beim Fahren unentwegt auf sein Handy blickte. Auch er war betrunken und erreichte einen Promillewert von 1,85. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und sehen einer Anzeige wegen Trunkenheit entgegen. (FR)

