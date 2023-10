Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstes Kind wohlbehalten zurück

Erfurt (ots)

Der seit dem 05.10.2023, ca. 19:00 Uhr vermisste 12-Jährige ist am Samstagabend wohlbehalten und vorläufig in einer Kinder- und Jugendschutzeinrichtung in Erfurt in Obhut genommen worden.

Die Erfurter Polizei bedankt sich diesbezüglich für die Beteiligung an der Fahndung nach dem Kind. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell