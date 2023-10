LPI-EF: Verkehrsunfall mit Reh

Landkreis Sömmerda (ots) - Die kühleren Tage sind da und somit auch die Zeit des Heizens. Auch ein 73-jährigen Hausbesitzer im Landkreis Sömmerda wollte es im Haus etwas wärmer haben. Und so war er in den Keller gegangen, um seinen Ofen anzuheizen. Dabei geriet etwas Glut auf Heizölreste am Boden. Aufgrund der hohen Hitze der Glut folgte sogleich eine Verpuffung und ein Feuer brach aus. Der Senior wurde hierbei leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus ...

