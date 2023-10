Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer fährt in Zaun

Erfurt (ots)

Im Süden Erfurts fuhr ein betrunkener Autofahrer in einen Zaun. Der 66-jährige Fahrer kam Donnerstagabend mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab und fuhr in die Abgrenzung. Nach dem Unfall fuhr der Mann einfach weiter und machte sich aus dem Staub. Glücklicherweise konnten Zeugen das Ereignis beobachten und der Polizei den entscheidenden Hinweis zum Fahrer geben. So wurde dieser schnell ausfindig gemacht. Die Polizei stellte bei dem Autofahrer einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille fest und nahmen ihn mit auf die Dienststelle für eine Blutentnahme. Am Zaun hinterließ der Mann einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (SE)

