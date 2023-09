POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 04.09.2023 - Betrug mittels zugespielter SMS

Neuwied (ots) - Am 02.09.2023 kam es im Zeitraum von 13:40 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Kauflandes in Bendorf, Hauptstraße 131. Mindestens ein unbekannter Täter soll absichtlich zwei Einkaufswagen gegen einen geparkten PKW gestoßen haben, wodurch ein Sachschaden entstand. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neuwied, Tel: 026318780, oder die E-Mail: Pineuwied.wache@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen ...

