Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

In der Nacht auf den Sonntag, den 03.09.2023 ereignete sich in Altenkirchen (Westerwald) ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kumpstraße in Fahrtrichtung OT Honneroth. In der Folge verlor er ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baumstumpf. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt zur weiteren medizinischen Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Durch die Polizei wurde zur Bestimmung des Blutalkoholwertes die Entnahme einer Blutprobe bei dem Fahrer angeordnet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

