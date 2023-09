Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall/ Motorradfahrer schwerverletzt

Ockenfels/ Linz (ots)

Am Sonntagnachmittag um 17:16 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Linz die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Bonn befuhr die L253 aus Richtung Vettelschoß kommend in Richtung Linz am Rhein. In einer Linkskurve verlor der Fahranfänger aufgrund ungeklärter Umstände die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Unfallverursacher wird aktuell durch den Notarzt behandelt, so dass noch keine Angaben zu den Verletzungen gemacht werden können. Mit dem Ableben ist nicht zu rechnen. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an, der Verkehr auf der L253 ist nur unwesentlich tangiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell