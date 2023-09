POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Linz am Rhein (ots) - Am frühen Sonntagabend wurden Rettungsdienst und Polizei Linz zu einem Verkehrsunfall auf der B42 in Linz am Rhein gerufen. Eine 57-jährige Motorradfahrerin war zu Fall gekommen, als der vor ihr fahrende PKW an einem Fußgängerüberweg abrupt abbremste. Die Motorradfahrerin kam leicht verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen, während das Motorrad in den stehenden PKW rutschte. Die Fahrerin des PKW ...

