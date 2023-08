Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW Nach Festbesuch festgefahren

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Ein 81jähriger Ludwigshafener besuchte mit seiner Frau das Fischerfest der Vereinten Sportangler am Backsteinweiher in Oggersheim. um den Heimweg anzutreten, fuhr er mit dem Pkw bis an den Festplatz, um ihr den Fußweg zum Auto zu ersparen. Von dort aus wählte der Fahrer aus noch unbekannten Gründen einen unbefestigten Gehweg, welcher an dem Gewässer entlangführt. Dieser wurde durch dichten Bewuchs immer enger und der Untergrund durch die zurückliegenden Regenfälle immer weicher. Die Fahrt endete an einer Engstelle, in welcher sich das Fahrzeug festsetzte und eine Fortbewegung in jedwelche Richtung nicht mehr möglich war. Die Fahrzeuginsassen mussten das Fahrzeug schließlich über die Heckklappe verlassen. Eine Bergung des Fahrzeuges ist erst im Laufe des Tages durch eine Fachfirma möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell