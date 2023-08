POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in Friesenheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwei unbekannte Personen versuchten am Freitag (04.08.2023), gegen 0 Uhr, in eine Wohnung in der Blücherstraße einzubrechen. Der Bewohner der Wohnung wurde durch Geräusche an der Wohnungseingangstür wach und machte auf sich aufmerksam, dass jemand in der Wohnung sein. Daraufhin flüchteten die beiden Personen. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise bitte ...

