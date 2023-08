Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sensoren für Assistenzsystem an PKW entwendet

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (02.08.2023) auf Donnerstag (03.08.2023) Sensoren für Fahrtassistenzsysteme, die an einem geparkten Audi S5 angebracht waren. Der Audi stand im Tatzeitraum auf einem Parkdeck in der Prager Straße. Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

