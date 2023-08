Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Softairwaffe geschossen

Ludwigshafen (ots)

Ein 14-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag (03.08.2023) von einem Zeugen beobachtet, wie er mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse im Bereich der Bruchwiesenstraße (an der Blies) abgab. Die unmittelbar verständigte Polizei traf den 14-Jährigen noch vor Ort an. In der Hand hielt er eine Softairwaffe. Die Polizei übergab den Jugendlichen anschließend die Eltern. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Der Vorfall zeigt, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals in der Öffentlichkeit zu hantieren. Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell