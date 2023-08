Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte gelangten am Donnerstag (03.08.2023) zwischen 17 und 18 Uhr in eine Wohnung in der Bahnhofstraße. Aus der Wohnung wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Geldbetrages entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell