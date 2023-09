Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Landkreis Emmendingen, Endingen / Kiechlinsbergen

Am 02.09.2023, gegen 05:40 h, kam es in Kiechlinsbergen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Gemeldet wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Die Feuerwehren Endingen / Königschaffhausen / Kiechlinsbergen, sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister waren mit 9 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort und bekämpften den festgestellten Wohnungsbrand im Erdgeschoss und konnten diesen zeitnah löschen. Zur Brandursache liegen bislang keine gesicherten Hinweise vor. Eine Person wurde durch den Brand schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An der Wohnung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50000 Euro, die restlichen Wohnungen blieben bewohnbar.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Emmendingen geführt.

