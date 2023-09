Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf Autobahn mit drei verletzten Personen

Freiburg (ots)

Mit seinem Suzuki überholte am Freitag, 01.09.2023 gegen 03.30 Uhr ein 30 Jahre alter Mann einen Lkw auf der Autobahn zwischen der Ausfahrt Efringen-Kirchen und Weil am Rhein in südliche Richtung. Beim Einscheren auf die rechte Fahrspur fuhr der 30-jährige mit seiner Fahrzeugfront auf einen vorrausfahrenden Opel Corsa auf. Nach der Kollision wurde das Heck des Corsas ausgedreht, an die Schutzplanke abgewiesen und wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Suzuki kam ebenfalls ins Schleudern und überschlug sich aufs Dach. Beide Fahrzeugführer sowie die Mitfahrerin im Corsa wurden verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Suzuki entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, am Corsa 8000 Euro.

md/bw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell