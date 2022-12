Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Edesheim / A65 (ots)

Am Dienstag, den 13.12.2022, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben an unterschiedlichen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Am Vormittag wurde auf der Autobahn A65 im Bereich der Anschlussstelle Deidesheim gemessen. Die gemessenen Fahrzeuge befuhren den Abfahrtsbereich aus Richtung Landau kommend in Fahrtrichtung Deidesheim. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 80km/h. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 10 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Maximalgeschwindigkeit betrug 103km/h.

Zur Mittagszeit wurde die Kontrollstelle in der Staatsstraße (L516) in Edesheim eingerichtet. Hier wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Edenkoben kontrolliert. Im Messbereich liegt die erlaubte Geschwindigkeit bei 30km/h. Insgesamt ergaben sich hier 23 geahndete Verstöße. Die gemessene Geschwindigkeit des "Spitzenreiters" betrug dabei 66km/h, was nach Abzug der Toleranz eine Überschreitung von 33km/h darstellt. Das dafür vorgesehene Bußgeld beträgt 260 Euro, verbunden mit zwei Punkten im Fahrerlaubnisregister, sowie einem Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell