POL-FR: Teningen: Zu schnell und zu laut - dafür ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 28./29.08.2023, in zwei Firmen in der Schildgasse ein. Der oder die Täter gelangten bei einen der Firmen über ein Fenster in die Betriebs- und Produktionsräume. Im Gebäudeinneren wurden die Bewegungsmelder von der Decke gerissen, mehrere Metalltüren aufgebrochen und die Büroräume ...

